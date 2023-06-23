امتحانات الإعادة لطلبة المدارس من 6 حتى 12 يوليو

أعلنت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الجدول الزمني لامتحانات الإعادة لطلبة الصفوف من 4 حتى 12 بمدارس التعليم العام الحكومي والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، للذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية، ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي.

وتطبق الامتحانات ورقياً للصف الرابع، فيما تطبق إلكترونياً للصفوف من الخامس حتى الـ12، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة، وتنطلق من اليوم السادس حتى 12 من يوليو المقبل.

وحددت المؤسسة 11 موجهاً لتطبيق امتحانات الإعادة، منها أن يطبق امتحان الإعادة على الصفوف من 4 حتى 12 للطلبة الذين لم يحققوا النهاية الصغرى في أي مادة دراسية ضمن مواد المجموعة A في نهاية العام الدراسي، ويمنح الطالب في امتحان الإعادة درجة النهاية الصغرى في حال كانت الدرجة الحاصل عليها أكبر من درجة النهاية الصغرى للمادة.

وتطبق الاختبارات ورقياً للصف الرابع، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة، كما تطبق إلكترونياً للصفوف من الخامس حتى الـ12، من خلال الحضور الواقعي في المدرسة لجميع الطلبة في مدارس التعليم العام والخاص المطبق لمنهاج وزارة التربية والتعليم، كما يقدم طلبة الصف الـ12 المسجلون بمدارس التعليم الخاص جميع امتحاناتهم في مدارس التعليم العام الحكومي، بإشراف وتنسيق مشترك مع منسقي الفروع المدرسية.

وحددت الشروط أنه يسمح التقدم للامتحان (عن بُعد) لأصحاب الأعذار المقبولة والمرضية من خارج الدولة وداخلها، ومراكز الرعاية وغيرهم من الحالات، وذلك بعد أخذ موافقة منسق الدعم في الفرع المدرسي، وذلك للصفوف من خامس حتى الـ12، أما بالنسبة للصف الرابع، فيسمح بالتقدم للامتحان عن بعد في حالات خاصة، مثل الحالات المرضية وأصحاب الأعذار وحسب الكشوف المعتمدة من الفروع المدرسية.

‏وشددت المؤسسة على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب إلى المدرسة، خلال فترة تأدية الاختبار، وعلى الطلبة الالتزام بالزي المدرسي، ولفتت المؤسسة إلى أن فقرات الأسئلة غير محددة بزمن، ويسمح للطالب بالعودة للمراجعة إلى الأسئلة قبل تسليم الاختبار، كما يسمح بالخروج من قاعة الاختبار بعد ساعة واحدة من بدء الامتحان.

فترتان

حددت مؤسسة الإمارات للتعليم المدرسي الامتحانات على فترتين، الفترة الأولى من 8:30 حتى 10:30 صباحاً، والفترة الثانية من 11 حتى الواحدة بعد الظهر، فيما حددت فترة واحدة للاختبار يوم الجمعة من 8:30 إلى 10:30 صباحاً.

«الإمارات للتعليم» شدّدت على أهمية إحضار أجهزة الحاسوب الخاصة بالطالب خلال الاختبار.