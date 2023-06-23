استعدادات مكثفة من بلدية دبي للحفاظ على النظافة العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك

أعلنت بلدية دبي عن استعداداتها للحفاظ على النظافة العامة خلال عطلة عيد الأضحى المبارك في إمارة دبي، عبر جملةٍ من التجهيزات والإجراءات الخدمية والرقابية وبرامج وخطط العمل الفنية، وتكثيف الجهود الإشرافية والميدانية على أعمال النظافة العامة وإدارة النفايات، حيث خصصت أكثر من 3,000 مشرف وعامل نظافة من عمالها ومن القطاع الخاص، إضافةً إلى 747 آلية ومركبة ستكون جاهزة لتنفيذ البرامج الميدانية الروتينية وبرامج الدعم والطوارئ على مدار الساعة، مع تطبيق عمليات التفتيش على نظافة المرافق الصحية العمومية.

وقال مدير إدارة عمليات النفايات في بلدية دبي بالإنابة، المهندس سعيد صفر : "وضعت بلدية دبي كافة فرقها الميدانية على أهبة الاستعداد للحافظ على نظافة الطرق والمرافق العامة والمناطق السكنية والشواطئ، وجهزت الخطط التشغيلية اللازمة لجميع الحالات الطارئة التي تضمن الاستجابة السريعة للبلاغات مع تأمين متطلبات العمل من الموارد البشرية والآلية، وذلك في إطار حرص بلدية دبي على إدارة عمليات النفايات وتقديم خدمات بلدية متكاملة وفعّالة للجميع على مدار الساعة، حفاظاً على نظافة المدينة واستدامتها ومظهرها الحضاري والجمالي وبما يضمن قضاء إجازة آمنة وسليمة لجميع سكان وزوار إمارة دبي".

وأضاف: "وفرت البلدية 2,320 عامل نظافة تابع لها، و426 عامل تابع للقطاع الخاص؛ يُشرف عليهم 250 مشرفاً ومراقباً مجهزين بالوسائل والمعدات التي ستغطي جميع أنحاء الإمارة، إضافةً إلى توزيع 45 وسيلة تخزين نفايات إضافية لتغطية الحالات الطارئة واحتياجات المناطق الأكثر ازدحاماً. ستعمل الفرق بنظام أربع ورديات عمل خلال أول أيام عيد الأضحى المبارك لتنفيذ المهام بأقصى سرعةٍ وكفاءة، مع مراعاة أوقات حظر العمل بالأماكن المكشوفة بين الساعة 12:30 و3:00 ظهراً، فضلاً عن متابعة مهام عمل شركات القطاع الخاص المُتعاقدة مع البلدية، والمختصة بتنظيف ونقل وفرز النفايات، ومعالجتها، ونقل المركبات المهملة، ونظافة المرافق الصحية العامة".

فريق لنظافة الشواطئ

وجهزت بلدية دبي فريقاً متخصصاً لمتابعة نظافة شواطئ دبي والقنوات المائية خلال عطلة العيد، يتكون من 97 عامل نظافة، و14 موظف إشرافي ميداني بواقع 3 ورديات عمل، و15 آلية ستغطي مسافة 13 كم طولي من القنوات المائية، وما يزيد عن 19 كم من الشواطئ العامة. كما جهزت فريقاً مكوناً من 52 عامل نظافة، و8 مشرفين لتغطية ما مجموعه 2,400 كم طولي من الطرق الرئيسية بواقع 3 ورديات عمل. كذلك، أنجزت البلدية تنظيف جميع مصليات العيد في الإمارة البالغ عددها (10) مصليات.