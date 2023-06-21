حاكم الشارقة يصدر مرسوماً أميرياً بترقية عيسى عباس حسين وتعيينه مديرا عاما لهيئة الشارقة للآثار

أصدر صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة ، مرسوماً أميرياً بشأن ترقية وتعيين مدير عام لهيئة الشارقة للآثار.

ونص المرسوم على أن يُرقّى سعادة عيسى عباس حسين يوسف، مدير إدارة الآثار والتراث المادي في هيئة الشارقة للآثار إلى درجة مدير عام على نظام الوظائف الخاصة في حكومة الشارقة، ويُعيّن مديراً عاماً للهيئة اعتباراً من تاريخه.