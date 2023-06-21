متابعون يجيبون على سؤال محمد بن زايد على تويتر: أنت أبونا من بعد زايد

نشر صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، عبر حساب سموه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، تغريدة تساءل من خلالها سموه "يوم الأب العالمي.. تعرفونه"، ليتفاعل مع التغريدة الآلاف .

وتصدر اسم المغفور له باذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، قائمة الأكثر رواجاً على موقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، بعد تغريدة صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة.

حيث كتب خليفه بن عيسى "نعرفه الأب نعمه عظيمه لاتقدر بثمن ، ونستذكر في هذا اليوم والدنا الذي لم ولن ننساه أبدًا الشيخ زايد بن سلطان “رحمه الله “ هو في قلوبنا دائمًا وأبدًا ياسيدي".

وعلق إماراتي بو زايد، قائلاً "انت ابونا من عقب زايد وانت زايد وانته محمد".

وغرد حامد الحوسني "زايد غاب عنا جسدا ولكن بقي في قلوبنا حيا.. رحمه الله بواسع رحمته.. وانت الاخ الاكبر لكل اماراتي.. اطال الله وبارك في عمرك.. واعانك الله في خدمة البلاد والعباد"

وقال ثـعـلوب، "وكيفَ لا يُعرف يا زايدنا مَنْ إلى نُوره تُعزى الفضائل وتُنسبُ؟"

ونشر أحمد فوزي صورة للمغفور له باذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه"، معلقا "هذا الرجل ونعم الاب ، اللهم اغفر له وارحمه يارب العالمين".

وقال خليفـة، أنت لنا أب من بعد زايد و خليفة.. يعلك ذخر لنا يابويه ويعل ربي يحفطك ويطول في عمرك ويعطيك الصحة و العافية ..حفظك الله ورعاك سيدي".

وأرفق سلطان بالقرن الجهوري، صورة تجمع المغفور له باذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان مع صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة قائلا "نعم نعرفه يا سيدي والدنا الغالي المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان باني وطنا الغالي الإمارات".

وكتب الدكتور عادل سعيد سجواني قائلاً "الأب هو الشخص الوحيد في هاي الدنيا اللي يتمنى يشوف عياله أفضل منه حفظك الله يا والدنا الغالي".

ونشر حمد مقطع فيديو للمغفور له باذن الله سمو الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان "طيّب الله ثراه" معلقاً "الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى ..

والله يحفظك يا بو خالد ويجعلك ذخر ولا يحرمنا شوفتك بصحة وعافية".

وغرد المهندس جابر الأحبابي "وكيف مانعرف الوالد القائد المؤسس رحمه الله واسكنه فسيح جناته ،، وانت زايدنا عقب زايد الله يحفظك ويطول عمرك محمد بن زايدعزناوفخرنا".

وكتب عُالسويدي "ربي يحفظك والدي الغالي، ورحم الله القائد الوالد المؤسس".

وقال الإعلامي حسن الجسمي "يكفينا فخراً .. اذا قالوا لنا “ ولد زايد “ .. الرجل الحكيم .. صاحب الافضال المترامية في كل بقاع الارض .. ، مضيفاً "سيدي .. نعرفه .. لأن الناس تعرفنا بسببه .. الناس تقدرنا بسببه .. تحبنا لانهم يحبونه.. كان اباً في كل يوم وكل عام والى الابد".

بينما كتبت سارة الشحي "بابا زايد .. الله يرحمه ويسكنه الفردوس الأعلى.. والله يحفظك يا بوي محمد ويجعلك ذخر ولا يحرمنا شوفتك بصحة وعافية".

وقالت نشوة الرويني "شعب باكمله ينتسب لأبيه و يطلق عليه العالم اجمع عيال زايد. رحم الله حكيم العرب رحمة واسعة و اطال الله في عمرك سيدي و نحن في كنفك و تحت رايتك".

وقالت جواهر "أنت أبونا من بعد زايد الخير ربي يحفظك ويطول بعمرك".

وصادف أمس يوم الأب العالمي وهو احتفال عالمي اجتماعي يختص لتكريم الآباء، ويُحتفل به في أيام مختلفة في أنحاء العالم.