انتهاء الحالة المدارية.. ولا تأثير على الدولة

أعلن فريق التقييم المشترك للحالات الجوية والمدارية عن انتهاء الحالة المدارية، من خلال تكثيف عمليات الرصد والمتابعة خلال فترة مرور الحالة المدارية على منطقة بحر العرب، ودراسة مدى تأثيرها على مناطق الدولة، وذلك بهدف اتخاذ الإجراءات اللازمة للتعامل مع الحالة باستباقية ومرونة. وخلال الفترة الماضية، عقدت الهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات، والمركز الوطني للأرصاد، سلسلة من الاجتماعات لدراسة حركة الحالة المدارية، بالتعاون والتنسيق مع وزارة الداخلية، ووزارة الدفاع، ووزارة الطاقة والبنية التحتية، لمناقشة كل السيناريوهات، ووضع الإجراءات الوقائية والاحترازية. وأكد المركز الوطني للأرصاد انتهاء العاصفة المدارية (بيبرجوي) وتأثيرها على بحر العرب منذ أمس، بعد عبورها السواحل الهندية- الباكستانية.