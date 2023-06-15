"الأرصاد": تطوّر جديد للإعصار"بيبرجوي" خلال 6 ساعات

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الإعصار من الدرجة الأولى "بيبر جوي" يتمركز حالياً شمال شرق بحر العرب، عند خط عرض 22.8 شمالاً و خط طول 67.5 شرقاً، وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول الإعصار.

وتوقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي، ضعف الإعصار المداري إلى عاصفة مدارية خلال ال 6 ساعات المقبلة، ثم إلى منخفض مداري، مع اتجاهه إلى الشمال – شمال شرق باتجاه السواحل الهندية - الباكستانية، حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 100 – 60 كم/ س وسرعة تحركه 7 كم/ س.

وأشار المركز إلى أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة، موضحاً أن دخول مياه البحر يكون بشكل محدود على بعض الشواطئ المنخفضة في الساحل الشرقية مع المد العالي.