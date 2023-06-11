مستمر 24 ساعة.. "الأرصاد" يعلن تطوراً جديداً للإعصار "بيبرجوي"

أعلن المركز الوطني للأرصاد، تطوراً جديداً يخص الإعصار من الدرجة الثانية "بيبرجوي"، والذي يتمركز وسط شرق بحر العرب عند خط عرض 18.2 شمالاً و خط طول 67.7 ، لافتاً إلى أن سرعة الرياح حول المركز تتراوح من 165 إلى 175 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع استمرار الاعصار المداري من الدرجة الثانية خلال ال 24 ساعة المقبلة واتجاه الاعصار لشمال – شمال شرقي في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 155 -175 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 6 كم/ س.

وجدد المركز التأكيد على أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة.