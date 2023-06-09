بلدية دبي تنجز تجميل 4 ملاعب في حدائق دبي بالتعاون مع شركات عالمية

أنجزت بلدية دبي مشروع تطوير وتجميل 4 ملاعب رياضية في حدائق دبي بالتعاون مع شركات رياضية وترفيهية عالمية.

وهدف المشروع إلى تنفيذ أعمال تجميلية وإضافة شعارات جديدة بألوان وتصاميم رياضية عصرية على ملاعب كرة السلة وكرة القدم بأسلوب إبداعي بما يعزز من جمالياتها ويقدم تجربة فريدة لزوارها ويعكس جهود البلدية في العمل على تعزيز جمالية وجاذبية إمارة دبي.

ويعد مشروع تجديد وتطوير هوية الملاعب في حدائق دبي من المشاريع التجميلية الفريدة التي تعكس الروح العصرية للإمارة وجاذبيتها وجمالياتها وتنوع بنيتها الترفيهية التحتية بأسلوب إبداعي ويجسد حرصها على تعزيز علاقات التعاون مع شركات القطاع الخاص المحلية والعالمية البارزة لتجميل المرافق في إمارة دبي عبر توفير بيئة جاذبة للاستثمار وعقد الشراكات مع أفضل مقدمي الخدمات البلدية في العالم وذلك لضمان منح جميع السكان والزوار تجربة مثالية في المدينة الأفضل في العالم.

ويعكس المشروع مدى عناية البلدية باهتمامات وهوايات جميع أفراد المجتمع والزامها بتخطيط وتنفيذ المشاريع التي تعزز من جاذبية وجمالية دبي خصوصا مع قدوم فصل الصيف وسعيها إلى توفير كل المرافق التي تخدم جميع سكان الإمارة وتقدم لهم تجربة غنية تلبي احتياجاتهم وتحقق أقصى درجات الرفاهية والسعادة لهم.

وأظهرت التصاميم التي نفذت في الملاعب الجانب الإبداعي لأعمال التجديد والتطوير فيها حيث نفذت أعمال الرسم والتجميل ضمن ملعبين في حديقة بحيرة البرشاء وحديقة الورقاء فيما أنجزت أعمال التجميل على ملعبي كرة السلة في ساحة الجافلية وحديقة السطوة والتي أقيم عليه نهائي بطولة ريد بول هاف كورت "RedBull Half Court".