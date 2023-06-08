مستمر بقوة خلال الـ24 ساعة المقبلة.. "الأرصاد" يعلن مستجدات عن الإعصار "بيبرجوي"

أكد المركز الوطني للأرصاد أن الوضع الحالي للإعصار المدري من الدرجة الأولى "بيبرجوي" يفيد بتمركزه جنوب بحر العرب عند خط عرض 14.4 شمالاً و خط طول 66.0، منوهاً إلى أن سرعة الرياح حول المركز تتراوح من 135 إلى 145 كم/الساعة، مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

وتوقع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الاقليمي من المتوقع، استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة المقبلة، ويكون مساره باتجاه شمال بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 135 -155 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 5 كم/ س.

وجدّد المركز تأكيده على أنه لا يوجد أي تأثير للإعصار على الدولة خلال الأيام الخمسة المقبلة.