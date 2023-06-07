لا يوجد تأثير على الدولة.. "الوطني للأرصاد": إعصار من الدرجة الأولى جنوب بحر العرب

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الحالة المدارية بحر العرب "بيبرجوي" تحوّلت إلى "إعصار من الدرجة الأولى"، موضحة أنه يتمركز حالياً جنوب بحر العرب عند خط عرض 13.1 شمالاً و خط طول 66.4 وتبلغ سرعة الرياح حول المركز من 120 إلى 130 كم/الساعة مع وجود تشكيلات من السحب الركامية الممطرة حول المنخفض.

منوتوقّع المركز من خلال النماذج العددية والتقارير الصادرة من مركز مراقبة الأعاصير الإقليمي، استمرار قوة الأعصار من الدرجة الأولى خلال ال 24 ساعة القادمة، ويكون مساره باتجاه الشمال في بحر العرب حيث تتراوح سرعة الرياح حول المركز 130 -145 كم/ س وسرعة تحرك الاعصار 5 كم/ س، مشدداً على أنه لا يوجد أي تأثير على الدولة خلال الخمسة أيام المقبلة.