محمد بن راشد يشيد بالمدير التنفيذي وفريق عمل "محمد بن راشد للإسكان"

اطلع صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، على مجموعة من تقارير المتسوقين السريين كان إحداها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان، وأشاد سموه بالمدير التنفيذي وفريق عمل المؤسسة.

وقال سموه في حسابه الرسمي على "تويتر": "وصلتني اليوم مجموعة من تقارير المتسوقين السريين كان إحداها لمؤسسة محمد بن راشد للإسكان .. ".

وتابع سموه: "وجدنا مديرها التنفيذي على كاونترات الخدمة يستقبل المتعاملين ويسرع الإجراءات ويساهم في تخليص المعاملات .. وأكد لنا المتسوق السري أن تقديم الخدمة لم يتجاوز الخمس دقايق" .

وأضاف سموه: "شكرا لفريق العمل وللمدير التنفيذي عمر بو شهاب.. رسالة للجميع : المتعاملين والجمهور هم سبب وجود الجهة .. وهم سبب توظيف كادرها .. ورضاهم عن الخدمات حق أصيل ومبدأ نبيل في عمل أي جهة .

ومهما تطورت بلادنا ستظل أعيننا متابعة لمستوى الخدمات الأساسية المقدمة لمواطنينا .. وسنظل نبعث متسوقين سريين للجميع كما كنا نفعل خلال الثلاثين عاماً السابقة ".