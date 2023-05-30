6 % نمواً بقطاع «مركبات الأجرة» في دبي

حقق قطاع مركبات الأجرة في إمارة دبي نسبة نمو بلغت نحو 6% في الربع الأول من العام الجاري، مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، وبنسبة زيادة بلغت 5% على الفترة نفسها من عام 2019.

وأكد مدير إدارة التخطيط وتطوير الأعمال بمؤسسة المواصلات العامة في هيئة الطرق والمواصلات بدبي عادل شاكري، أن قطاع مركبات الأجرة في دبي شهد نمواً ملحوظاً خلال السنوات الخمس الماضية.

وأضاف أن عدد الرحلات في الربع الأول من العام الجاري بلغ نحو 27 مليوناً و300 ألف رحلة، مقابل نحو 26 مليون رحلة في الفترة ذاتها من العام الماضي، وما يزيد على 19 مليوناً و200 ألف رحلة عام 2021، وأكثر من 23.3 مليون رحلة في عام 2020، فيما تجاوز عدد الرحلات 26 مليوناً و100 ألف رحلة عام 2019.

وأضاف شاكري أن هذا القطاع سجَّل نمواً قياسياً هو الأعلى خلال السنوات الماضية لمركبات الأجرة عبر الحجز الإلكتروني وتأجير المركبات بالساعات وخدمة «هلا تاكسي»، مشيراً إلى أن مقارنة الأرقام والنسب المسجلة في القطاع للربع الأول من العام الجاري، تؤكد الحراك الاقتصادي الذي تشهده الإمارة.