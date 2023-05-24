1.8 مليون نسمة إجمالي سكان الشارقة بينهم 61% قوة عاملة

أعلنت دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية في الشارقة النتائج الأولية لمشروع "تعداد الشارقة 2022"، والتي أظهرت أن عدد سكان الإمارة بلغ 1.8 مليون نسمة، 61% منهم قوة عاملة نشطة في مختلف القطاعات.

وأظهرت نتائج "تعداد الشارقة 2022" الأولية زيادة عدد سكان الإمارة بنسبة 22% عن تعداد 2015، الذي بلغ عدد سكان الإمارة فيه 1.4 مليون نسمة. وهذا يعكس النمو الاقتصادي المستمر والجذب الاستثماري للإمارة، التي زادت قوتها العاملة بنسبة 22%، من 856 ألف نسمة في 2015، إلى 1.1 مليون نسمة في 2022.

كما ارتفع عدد الملتحقين بالتعليم من 253 ألفاً إلى 310 آلاف طالب، بنسبة 23%، ما يدل على التزام الإمارة بتحسين جودة التعليم، وتوفير فرص التعلم لجميع شرائح المجتمع.

جاء ذلك خلال حفل تقيمه "دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية" في مركز "الجواهر للمناسبات والمؤتمرات" للإعلان عن نتائج "تعداد الشارقة 2022"، التي تعكس الواقع الديمغرافي والاقتصادي والاجتماعي للإمارة، بحضور الشيخ محمد بن حميد القاسمي، رئيس دائرة الإحصاء والتنمية المجتمعية، والشيخ سلطان بن عبدالله بن سالم القاسمي، مدير الدائرة، وعدد من رؤساء ومديري الهيئات والدوائر وكبار الشخصيات من الشارقة ودولة الإمارات العربية المتحدة.