على مكتب المسؤول

شرطة العين

يعاني مرتادون لطريق العين - ناهل، وتحديداً من بعد دوار بدع بنت سعود باتجاه ناهل، قيادة سائقين مركباتهم بسرعات جنونية وتهور، الأمر الذي يشكل خطراً على حياتهم وحياة الآخرين، فضلاً عن تسابق فئة من الشباب في ما بينهم في ساعات متأخرة من الليل خصوصاً في أيام نهاية الأسبوع، لذا أناشد المسؤولين في مرور شرطة العين، النظر في هذا الأمر سواء بتكثيف أجهزة الرادار على هذا الطريق، أو تخصيص دوريات مرورية في الفترة المسائية.

(أبوغدير)

«التغير المناخي والبيئة»

يشكو مستهلكون قيام بعض مراكز التسوق الكبرى بعرض منتجات من الخضراوات العضوية على رفوفها تحمل ملصقاً مكتوباً عليه عبارة منتج عضوي أو (organic) دون وجود اسم الشركة المنتجة وتفاصيل أخرى للمنتج، في ظل وجود خضراوات أخرى عضوية تحمل ملصقات تحوي تفاصيل المنتج والشركة المنتجة وبلد الإنتاج، وهذا الأمر يضع المستهلك في شك هل هذا المنتج عضوي فعلاً أو غير عضوي، لذا أناشد المسؤولين في وزارة التغير المناخي والبيئة النظر في هذا الأمر.

(أبوبخيت)

بلدية العين

رصد سكان في مدينة العين في الفترة الأخيرة، سلوكاً غير حضاري من قبل بعض الأفراد الذين يفتقدون ثقافة النظافة، ويلقون مخلفات القمامة على المساحات الخضراء في حديقة الطوية بعد الانتهاء من قضاء وقتهم، على الرغم من انتشار حاويات القمامة، وهذه السلوكيات تعطي انطباعاً غير جيد لرواد الحديقة، وتضاعف الجهد على عمال النظافة، لذا أناشد بلدية العين زيادة اللوحات الإرشادية التي تحذر من إلقاء النفايات على المساحات الخضراء.

(أبوعمر)