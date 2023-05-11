«إسلامية دبي» تكرم الرعاة والشركاء في إنجاح «رمضان دبي»

كرمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي الشركاء الاستراتيجيين والرعاة واللجان التنظيمية في مبادرة رمضان دبي 1444هـ- 2023، بحضور مدير عام الدائرة، الدكتور حمد أحمد الشيباني، ومساعد القائد العام لشؤون الإدارة بالقيادة العامة لشرطة دبي، اللواء أحمد رفيع، والمديرين التنفيذيين بالدائرة، وبعض مسؤولي الجهات والدوائر الحكومية المشاركة في فعاليات رمضان دبي.

جاء ذلك خلال الحفل الختامي لمبادرة رمضان دبي - الذي أقيم أمس في فندق إنتركونتيننتال فيستفال سيتي بدبي.

وعرض خلال الحفل فيديو حول إنجازات مبادرة رمضان دبي خلال الشهر الفضيل.

ونظمت دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي فعاليات رمضان دبي تحت شعار «رمضان دبي مع من نحب» بهدف نشر الألفة والمحبة بين مختلف الجاليات التي تعيش على أرض دبي، وتجسيداً لروح الترابط والمحبة في المجتمع.

وأكد الشيباني أن رمضان دبي هو ترجمة لرؤية القيادة للارتقاء بمدينه دبي في المجالات كافة، لاسيما في شهر رمضان الفضيل، ومع من نحب وبين مختلف الجاليات التي تعيش على أرضها.