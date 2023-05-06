أهالٍ في خورفكان يطالبون بتعبيد طرق وإنارة مناطق سكنية

أعلن رئيس المجلس البلدي لمدينة خورفكان، الدكتور راشد خميس النقبي، عن إنجاز مشروع الصرف الصحي في منطقتي المديفي والحراي بمدينة خورفكان، خلال العام الماضي، مع البدء في العمل على مناطق أخرى في المدينة، مشيراً إلى أنه تم حصر مطالب المواطنين والمقيمين في المدينة، والتي تركزت في ثلاثة مطالب متمثلة في: الطرق الداخلية والصرف الصحي وإنارة الطرق والمناطق السكنية.

جاء ذلك في الملتقى البلدي الأول للمجلس البلدي لمدينة خورفكان، والذي تطرق لدراسة الخطط المستقبلية لدائرة الزراعة، والثروة الحيوانية، وشرح دور مجالس البلديات وطبيعة اللجان المتخصصة فيها، كما استمع المجلس البلدي لمطالب أهالي منطقة خورفكان بهدف إيصالها لأصحاب القرار.

وأكد النقبي أن المجلس البلدي بمدينة خورفكان يحرص على توفير خدمات مميزة تحقق رضا المتعاملين وتفوق توقعاتهم، كما يعكف على تحسين جودة الخدمات عن طريق الأخذ بآراء أهالي المدينة والمتعاملين وملاحظاتهم، ثم تحليلها لتحديد أوجه الخدمات الواجب تفعيلها بهدف تقديم أكثر استفادة ممكنة، مشيراً إلى أنه يتم توزيع المطالبات على اللجان المتخصصة والمخول لها دراستها، والتنسيق المباشر مع الجهات ذات الاختصاص لدراستها، مع متابعتها من قبل المجلس بشكل مستمر لحين انتهاء أي إشكالية تواجه الأهالي أو مطالب، وذلك لتذليل الصعوبات التي تواجه أي مواطن أو مقيم في المدينة.

ولفت إلى أن لجنة فض المنازعات نظرت في 114 قضية مقدمة لها خلال العام الماضي، وتم التوصل للصلح في 32 شكوى بين الأطراف المتنازعة، إذ يستعين المجلس بشخصيات مجتمعية تعمل على تخفيف النزاعات بين الأشخاص قبل وصولها للمطالبات القانونية، ويقوم بهذا الجهد أشخاص كسبوا ثقة المجتمع ولهم مكانة كبيرة في نفوسهم.

وأضاف أن المجلس أنجز خلال العام الماضي عدداً من الفعاليات التي بلغ عددها 52 فعالية مختلفة، وأتم 86 زيارة على مستوى إمارة الشارقة بهدف التنسيق واكتساب الخبرات من الدوائر والمؤسسات المختلفة في الإمارة والمدن التابعة لها، كما تلقى المجلس 4899 طلباً على أراضٍ سكنية وصناعية وتجارية تم التعامل معها ورفعها لجهات الاختصاص.

وحدد النقبي حاجة عدد من مناطق مدينة خورفكان لتعبيد طرقها الداخلية كمنطقة اليرموك والقادسية والحراي والمصلى والحياوة القديمة، وعدد من المناطق بمنطقة اللؤلؤية وزبارة، مؤكداً أن اللجان المتخصصة في المجلس تعمل على حصر طلبات المواطنين والتنسيق مع الجهات المعنية بشبكات الطرق وشبكات الصرف الصحي وتمديدات المياه والاتصالات، وغيرها.