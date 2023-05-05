رسائل مزيفة تستهدف عملاء «سالك».. والشركة ترد بحملات توعوية

تلاحق رسائل مزيفة مرسلة من رقم مجهول مستخدمي الطرق في دبي من عملاء «سالك»، تطالبهم بدفع مبالغ متأخرة عليهم تحت طائلة الغرامة، في وقت نفذت فيه شركة سالك حملة توعوية لتحذير عملائها من دفع أي مبالغ لأي جهة، واستخدام القنوات المعتمدة لدفع الرسوم المستحقة.

وتلقى مجموعة من العملاء الذين تواصلوا مع «الإمارات اليوم»، معربين عن قلقهم من وقوع أفراد آخرين ضحية للاحتيال، رسالة نصية من رقم مجهول، مفادها التأخر في دفع رسوم «سالك»، وأن عليهم الضغط على رابط للقيام بدفع الرسوم المتأخرة، وذلك لتجنب الغرامات.

وتتضمن الرسالة رقم هاتف ورابطاً يقود متلقي الرسالة للقيام بعملية الدفع، كما تطلب منهم تجنب المرور ببوابة سالك والاتصال بالرقم الموجود في الرسالة المزيفة للتأكد من وجود متأخرات عليهم.

ويعرف «سالك» بأنه نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في دبي، يعمل من دون أكشاك تحصيل أو نقاط وقوف، ويوفر النظام انسيابية في الحركة المرورية، بحيث لا يحتاج السائق إلى التوقف عند أيّ نقطة على طرق دبي لدفع التعرفة المرورية لشخص يجلس في كشك تحصيل رسوم المرور، يتمّ استقطاع رسم تبلغ قيمته أربعة دراهم تلقائياً من الحساب المدفوع مسبقاً، والخاصّ بالتعرفة المرورية في كلّ مرة تعبر المركبة إحدى بوابات التعرفة.

من جهتها، حذرت شركة «سالك» عملاءها من الوقوع ضحية الاحتيال عبر تنفيذ حملة توعوية أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلنت عزمها دراسة تنفيذ مجموعة أخرى من الحملات لتحذير وتوعية العملاء بشكل متواصل.

ويمكن شراء بطاقة سالك عبر الموقع الإلكتروني لشركة سالك، وسيتم تسليمها مباشرة للعميل، وتفعيل البطاقة تلقائياً، بعد إتمام عملية الدفع عبر موقع سالك الإلكتروني.

ويمكن أيضاً لمستخدمي بوابة المرور في دبي (سالك)، تسجيل وتفعيل بطاقة سالك التي تم شراؤها، من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتطبيقاتها الإلكترونية، سالك الذكي، و«دبي درايف».