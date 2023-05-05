رسائل مزيفة تستهدف عملاء "سالك".. والشركة ترد بحملات توعوية

تلاحق رسائل مزيفة مرسلة من رقم مجهول مستخدمي الطرق في دبي من عملاء "سالك"، تطالبهم بدفع مبالغ متأخرة عليهم تحت طائلة الغرامة، في وقت نفذت فيه شركة سالك حملة توعوية لتحذير عملائها من دفع أي مبالغ لأي جهة واستخدام القنوات المعتمدة لدفع الرسوم المستحقة.

وتلقى مجموعة من العملاء الذين تواصلوا مع "الامارات اليوم" معربين عن قلقهم من وقوع أفراد آخرين ضحية للاحتيال، رسالة نصية من رقم مجهول مفادها التأخر في دفع رسوم سالك وانه عليهم الضغط على رابط للقيام بدفع الرسوم المتأخرة وذلك لتجنب الغرامات. وتتضمن الرسالة رقم هاتف ورابط يقود متلقي الرسالة للقيام بعملية الدفع، كما تطلب منهم تجنب المرور ببوابة سالك والاتصال بالرقم الموجود في الرسالة المزيفة للتأكد من وجود متأخرات عليهم.

ويعرف سالك بأنه نظام إلكتروني للتعرفة المرورية في دبي يعمل من دون أكشاك تحصيل أو نقاط وقوف، ويوفر النظام انسيابية في الحركة المرورية بحيث لا يحتاج السائق إلى التوقف عند أيّ نقطة على طرق دبي لدفع التعرفة المرورية لشخص يجلس في كشك تحصيل رسوم المرور يتمّ استقطاع رسم تبلغ قيمته 4 دراهم تلقائيًا من الحساب المدفوع مسبقًا والخاصّ بالتعرفة المرورية في كلّ مرة تعبر المركبة إحدى بوابات التعرفة.

من جهتها حذرت شركة سالك عملائها من الوقوع ضحية الاحتيال عبر تنفيذ حملة توعوية أطلقتها على وسائل التواصل الاجتماعي، كما أعلنت عن عزمها دراسة تنفيذ مجموعة أخرى من الحملات لتحذير وتوعية العملاء بشكل متواصل.

ويمكن شراء بطاقة سالك عبر الموقع الإلكتروني لشركة سالك، وسوف يتم تسليمها مباشرة للعميل وتفعيل البطاقة تلقائيا بعد إتمام عملية الدفع عبر موقع سالك الإلكتروني. كما يمكن شراء بطاقة سالك من فروع مختارة من محطات الوقود الإمارات، ايبكو / اينوك أو أدنوك.

ويمكن أيضا لمستخدمي بوابة المرور في دبي "سالك"، تسجيل وتفعيل بطاقة سالك التي تم شرائها، من خلال موقع هيئة الطرق والمواصلات في دبي وتطبيقاتها الالكترونية، سالك الذكي، و "دبي درايف".

ويمكن الحصول على خدمة "سالك" عبر منافذ تقديم خدمات سالك كما يمكن الاستعانة موظف خدمة المتعاملين في سالك عبر الاتصال ب 80072545

ويستطيع عملاء سالك تعبئة الرصيد أيضاً من خلال مجموعة من البنوك المعتمدة وذلك عبر المواقع الالكترونية والتطبيقات الذكية لتلك البنوك.

وحددت هيئة الطرق والمواصلات في دبي قنوات الاطلاع على مخالفات سالك التي تتضمن تطبيق سالك الذكي وتطبيق دبي درايف موقع سالك www.salik.ae

وأشارت الى انه في حال كانت المركبة مسجلة في إمارة دبي فيمكن أيضا الاطلاع على المخالفات عن طريق موقع شرطة دبي، كما إذا كانت المركبة مسجلة في أي إمارة أخرى فيمكن الاطلاع على المخالفات من خلال موقع شرطة أبو ظبي.