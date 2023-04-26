شرطة دبي تتلقى 49 ألف مكالمة في عطلة العيد

قال مدير إدارة مركز القيادة والسيطرة في الإدارة العامة للعمليات في شرطة دبي، العقيد محمد عبدالله المهيري، إن شرطة دبي تلقت 49 ألف و929 مكالمة هاتفية، خلال عطلة عيد الفطر من 21 حتى 23 من أبريل الجاري، منها 48 ألفاً و227 مكالمة على رقم الطوارئ (999)، و1702 مكالمة على مركز الاتصال (901).

وأضاف المهيري أن مركز الاتصال استقبل 382 رسالة عبر البريد الإلكتروني، و858 رسالة من خلال خدمة «الدردشة» عبر الموقع الإلكتروني لشرطة دبي، حيث طرح المتعاملون العديد من الاستفسارات والاقتراحات على الموظفين المُختصين في مركز الاتصال، وتم الإجابة عنها بشكل فوري وبمهنية عالية.

وناشد الجمهور عدم الاتصال بالرقم (999) إلا في الحالات الطارئة، والاتصال على الرقم (901) في الحالات غير الطارئة وفي حال الاستفسار عن الخدمات المقدمة من قبل شرطة دبي لأفراد المجتمع، التي يقدمها ضباط وأفراد شرطة مؤهلون في الرد على المكالمات ومساعدة الجمهور وإسعادهم، مؤكداً أن مركز القيادة والسيطرة يتمتع بأهمية قصوى وطبيعة عمل حساسة، كونه المستجيب الأول للبلاغات الطارئة، لذلك وجب التنويه بضرورة الاتصال فقط في الحالات الطارئة على الرقم 999.