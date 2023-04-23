محمد بن راشد: في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة.. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار

أعلن صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، اليوم، عن وصول عدد ركاب مترو دبي 2 مليار راكب منذ افتتاحه في 9-9-2009.

وقال سموه في حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": "وصل اليوم عدد ركاب مترو دبي 2 مليار راكب منذ افتتاحه في 9-9-2009 … "

وأضاف سموه: "عدد قطاراته 129 قطار .. وعدد محطاته 53 محطة .. وعدد ركابه يومياً يتجاوز 600 ألف ونسبة الالتزام بمواعيده 99.7% .. لم تكن فكرة مترو دبي مألوفة في المنطقة .. ولم تكن ثقافته مقبولة .. ولم يكن قراره متفقاً عليه من أغلب المسؤولين .. لكن المسؤولية تطلبت منا اتخاذ قرار غير مألوف وغير مقبول .. وأنجزنا ما وعدنا .. وفعلنا ما قلنا ..".



وختم سموه كلامه قائلا: "في لحظات اتخاذ القرارات الصعبة .. أسوأ خيار هو عدم اتخاذ قرار .. لأنه في هذه اللحظات تُصنع أقدار الدول والمجتمعات".