تعرف إلى مواعيد عمل الحدائق العامة في عجمان خلال عيد الفطر السعيد

زينت دائرة التخطيط والبلدية في عجمان، شوارع الإمارة والحدائق والميادين والجسور بالإمارة ومنطقتي مصفوت والمنامة، بعبارات التهنئة واللوحات المضاءة التي تعكس فرحة الجماهير بعيد الفطر السعيد.

وأعلنت إدارة الزراعة والحدائق عن افتتاح كافة الحدائق والمرافق العامة خلال أيام عيد الفطر السعيد من الساعة 4 عصراً حتى الحادية عشر مساءً على أن تستقبل حديقة الراشدية زوارها من الساعة الثامنة صباحًا وحتى الحادية عشر مساءً، مبينةً أن الحدائق ستشهد إقامة فعاليات تخاطب كافة فئات المجتمع لقضاء أجمل الأوقات ولجميع فئات المجتمع.

وتستمر الدائرة في استقبال معاملات الجمهور المتعلقة بجميع خدمات الدائرة عبر القنوات الإلكترونية والذكية فقط، وذلك في إطار حرصها على تقديم أفضل الخدمات لسكان الإمارة والزوار والسياح، كاشفة عن إعفاء جميع المواقف الخاضعة للرسوم خلال عطلة عيد الفطر المبارك.