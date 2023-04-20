تعرف إلى مواعيد عمل الحدائق والمرافق الترفيهية بدبي خلال العيد

أعلنت بلدية دبي عن مواعيد عمل الحدائق العامة والمرافق الترفيهية والمقاصب في الإمارة، خلال عيد الفطر المبارك، مؤكدة أنها وضعت الجدول الزمني لعملها بما يناسب أفراد المجتمع ويلبي احتياجاتهم طيلة أيام العيد.

وأوضحت البلدية أنه تم تعديل مواعيد العمل في الحدائق والمرافق الترفيهية خلال أيام العيد بحيث تعمل حدائق " الخور، الممزر، زعبيل، الصفا، حديقة مشرف الوطنية" بدء من الساعة الثامنة صباحاً وحتى الساعة الحادية عشرة مساء، فيما تستقبل الحدائق السكنية وبحيرات بر دبي وديرة الزائرين، من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى الثانية عشرة منتصف الليل.

وتستقبل دبي سفاري بارك زوارها، بدء من الساعة العاشرة صباحاً، وحتى الساعة السادسة مساء، فيما يفتتح مضمار الدراجات الجبلية مرتاديه من الساعة السادسة والنصف صباحاً، وحتى السادسة مساء.

وتستقبل الحديقة القرآنية الزوار بدء من الساعة الثامنة صباحاً، وحتى العاشرة مساء، فيما يبدأ الكهف والبيت الزجاجي عمله من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الثامنة والنصف مساء.

وفيما يخص مدينة الطفل فتبدأ عملها من يوم الاثنين وحتى يوم الجمعة من الساعة التاسعة صباحاً، إلى الثامنة مساء، وخلال العطلة الأسبوعية يومي السبت والأحد تعمل من الساعة الثانية مساء وحتى الثامنة مساء.

ويستقبل برواز دبي الزائرين خلال عيد الفطر المبارك من الساعة التاسعة صباحاً، وحتى الساعة التاسعة مساء.