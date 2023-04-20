توضيح من "الفلك الدولي" بشأن رؤية "الهلال" في السعودية

نشر مركز الفلك الدولي عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، توضيح بشأن صورة لهلال.

وأوضح المركز أن الصور المتداولة للهلال "مثل تلك المرفقة" يزعم أنها التقطت اليوم.

وأكد المركز أن هذه الصور غير صحيحة، فهي صور قديمة للهلال، والتاريخ مبين أعلى الصور أنه يوم 02 إبريل 2022م.

رؤية الهلال اليوم حتى باستخدام تقنية التصوير الفلكي صعبة جدا.

لا يستبعد انتشار صور أخرى، لذا نهيب بأخذ المعلومات الفلكية وصور الهلال من مصادر معلومة وموثوقة.