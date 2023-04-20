أمطار خفيفة وارتفاع تدريجي في «الحرارة» خلال العيد

توقع المركز الوطني للأرصاد، أن يكون الطقس خلال أيام عيد الفطر المبارك، مائلاً للحرارة نهاراً ومعتدلاً إلى لطيف ليلاً حتى الصباح الباكر بوجه عام، منوهاً إلى حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة، ليصبح الطقس صحواً إلى غائم جزئياً بوجه عام، وغائم أحياناً على بعض المناطق الجنوبية والغربية.

وأشار المركز إلى احتمال سقوط أمطار خفيفة يومي الأحد والإثنين، ليكون الطقس رطباً على السواحل في ساعات الليل والصباح، مع احتمال تشكّل الضباب الخفيف صباح يومي الخميس والجمعة، فيما تكون الرياح شمالية غربية بوجه عام تتحول أحياناً إلى شمالية شرقية وجنوبية شرقية ليلاً، خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً على بعض المناطق نهاراً تكون مثيرة للغبار يومي الأحد والإثنين، بينما يكون البحر خفيف الموج في الخليج العربي وفي بحر عمان.

وفي ما يتعلق بدرجات الحرارة العظمى المتوقعة خلال العيد، توقع المركز أن تراوح بين 30 و38 درجة مئوية على السواحل والجزر، و37 و42 درجة مئوية على المناطق الداخلية، و22 و30 على المناطق الجبلية، فيما تراوح درجات الحرارة الصغرى بين 21 و26 على السواحل والجزر، و18 و 24 على المناطق الداخلية، و16 و22 على المناطق الجبلية.