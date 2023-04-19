"الإمارات للإفتاء الشرعي" يُجيب على أهم 5 أسئلة حول "زكاة الفطر"

بثت الصفحات الرسمية لمجلس الإمارات للإفتاء الشرعي، على منصات التواصل الاجتماعي، منشوراً إرشادياً، أجاب خلاله المجلس على أهم 5 أسئلة يمكن أن تُثار حول زكاة الفطر، كونها تتعلّق بـ"حكمها، مقدارها، وقتها، مصارفها، طريقة إخراجها".



وذكر المركز أن فيما يتعلق بحكم زكاة الفطر، أنها "واجبة على كل مسلم قادر على إخراجها"، لافتاً إلى أن مقدار هذه الزكاة يكون "صاع"، ويقدر بـ 2.5 كغ من الأرز، ويجوز إخراج القيمة، وتقدر بـ25 درهماً إماراتياً عن كل فرد يخرجها الرجل عن نفسه، وعمن تجب عليه نفقتهم.



وعن مصرف هذه الزكاة أشار المركز إلى أنها تُدفع للفقراء والمساكين من المسلمين، أمّا عن وقت إخراجها، أكد أنه من الأفضل أن تخرج يوم العيد فيما بين صلاة الفجر وصلاة العيد، كما يجوز إخراجها من أول رمضان، لكن لا يجوز تأخيرها عن يوم العيد لغير عذر، ومن أخّرها بقيت في ذمته حتى يخرجها قضاء، مشيراً إلى أنه بالنسبة لطريقة إخراجها، فيخرجها المزكي بنفسه، ويجوز إخراجها عن طريق الجهات الرسمية المختصة في الدولة، كما يجوز توكيل أحد الأقارب على إخراجها.

وأصدر مجلس الإمارات للإفتاء الشرعي في الثاني عشر من أبريل الجاري، فتوى عامة بيّن فيها بعض الأحكام الشرعية المستندة إلى دراسة ميدانية أجراها، بشأن تحديد مقادير وقيم زكاة الفطر وكفارة وفدية الصيام وكفارة اليمين ووجبة إفطار الصائم لسنة 1444هــ/ 2023م، بالتنسيق مع الهيئات والجمعيات الخيرية على مستوى إمارات الدولة، أجاز فيها إخراج زكاة الفطر نقدًا، وذلك استنادا على الأدلة الشرعية، وقدّر قيمتها بـ"2.5" كجم من الأرز عن كل شخص، ويجوز إخراجها عينًا "من الأرز" أو نقدًا، وقيمتها نقدًا: خمسةٌ وعشرون "25" درهمًا عن الشخص الواحد.



كما أوضحت الفتوى أن فدية الصيام للعاجز عن الصوم، هي إطعام مسكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع الكيلو من البُر عن كل يوم، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، وقيمتها نقدًا هي 15 درهمًا عن كل يوم، بينما "كفارة فطر يوم من رمضان عمداً" هي إطعام 60 مسكينًا، لكل مسكين ثلاثة كيلو وربع الكيلو من البُر، أو قيمة ذلك نقدًا وهي 15 درهمًا لكل مسكين؛ وبهذا يكون مجموعها 900 درهم عن إفساد صوم اليوم الواحد.



وفيما يتعلق بـ"كفارة الظهار"، أفتى المجلس بأنها "إطعام 60 مسكينًا لمن لا يستطيع الكفارة بالصوم، بمقدار ثلاثة كيلو وربع الكيلو من البُر لكل مسكين، أو قيمة ذلك نقدًا وهي 15 درهما لكل مسكين؛ بمجموع 900 درهم عن كل يوم، بينما " كفارة اليمين" هي إطعام 10 مساكين بمقدار ثلاثة كيلو وربع الكيلو من البر لكل مسكين، ويجوز إخراجها عينًا أو نقدًا، ومجموع قيمتها نقدًا هي150 درهمًا، توزع على 10 مساكين.