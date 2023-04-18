محمد بن راشد يتبرع بـ 250 مليون درهم أصولاً عقارية ومبالغ نقدية لحملة "وقف المليار وجبة"

قدم صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، أصولاً ومبالغ نقدية بقيمة 250 مليون درهم دعماً لوقف المليار وجبة.

وفي تدوينة عبر حسابه الرسمي على “تويتر” أعلن صاحب السمو تحقيق الحملة التي أطلقت مع بداية الشهر الفضيل مبلغ مليار و750 مليون درهم بمشاركة أكثر من 180 ألف شخص.

وقال صاحب السمو: شكرنا وتقديرنا لجميع من ساهم في هذه الصدقة الجارية لشعب الإمارات … رمضان في الإمارات جميل بالخير .. وجميل بأهل الخير .. وجميل بقيم الخير التي رسخها زايد الخير .. الوقف سنة حسنة.. تضمن استدامة الخير والأجر .. وبابه سيبقى مفتوحاً بإذن الله