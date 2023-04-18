سوق أبوظبي للأوراق المالية يعيّن عبدالله سالم النعيمي رئيساً تنفيذياً جديداً

عين سوق أبوظبي للأوراق المالية عبد الله سالم النعيمي رئيساً تنفيذياً جديداً له، حيث سيواصل النعيمي في تنفيذ استراتيجية السوق وتطلعاته لتصبح السوق الإقليمي المفضل للمستثمرين.

وقبل أن يشغل منصب الرئيس التنفيذي للعمليات في سوق أبوظبي للأوراق المالية ، شغل النعيمي عدة مناصب في صناعة الخدمات المصرفية الاستثمارية وساهمت جهوده في تطوير أسواق رأس المال في أبوظبي ويتمتع بخبرة تزيد عن 20 عاماً في قطاع الخدمات المالية، وقد اضطلع بدور محوري في تطوير منصّة التداول الخاصة بسوق أبوظبي للأوراق المالية، حيث ساهم في اعتماد تكنولوجيا البلوك تشين لأول مرة في القطاع المالي بالإمارات.

وقال عبد الله سالم النعيمي، الرئيس التنفيذي لسوق أبوظبي للأوراق المالية إن أسواق رأس المال في أبوظبي شهدت نمواً ملحوظاً على مدى السنوات الماضية معرباً عن فخره وسعادته بتولي قيادة المرحلة المقبلة من مسيرة تعزيز مكانة سوق أبوظبي للأوراق المالية وتحقيق أهداف النمو وخلق القيمة.

وخلال المرحلة المقبلة سيعمل النعيمي على تسريع إطلاق مجموعة من منتجات وخدمات سوق أبوظبي للأوراق المالية لتعزيز مزاياه التنافسية، مع التركيز على استخدام التكنولوجيا الرقمية لتسهيل الوصول إلى الفرص الاستثمارية وتوسيع قاعدة المستثمرين وتعزيز سيولة السوق.

وتشير بيانات سوق أبوظبي للأوراق المالية 2022 ارتفاع الاستثمار الأجنبي بنسبة 54٪ على أساس سنوي ليصل إلى نحو 24 مليار درهم، في حين زاد عدد المستثمرين الجدد المسجلين في السوق بنسبة 12٪ الأمر الذي يعكس مستوى الثقة في أسواق رأس المال في الإمارة ورغبة المستثمرين الدوليين بالتعرف على اقتصاد أبوظبي النشط من خلال سوق أبوظبي للأوراق المالية.