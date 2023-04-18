«إم بي إم إي» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 1.5 مليون سهم

انضمت مجموعة «إم بي إم إي» الإماراتية، التي تعمل في قطاع التكنولوجيا والخدمات الرقمية، إلى قائمة الجهات والشركات والمؤسسات ورجال الأعمال والأفراد الذين أعلنوا مساندتهم لحملة «وقف المليار وجبة»، التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وأعلنت المجموعة عن المساهمة بتسجيل 1.5 مليون سهم من أسهم المجموعة مدفوعة القيمة لدعم الحملة.

ووصل سعر سهم المجموعة في أول يوم لتداوله في سوق أبوظبي للأوراق المالية إلى 12.2 درهماً، وبذلك تصل قيمة الأسهم المتبرع بها إلى 18.3 مليون درهم.

وتستهدف الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً وإيجاد حلول مستدامة للتصدي للجوع وأسبابه واحتواء تداعياته، إلى جانب المساهمة في تحقيق أهداف التنمية المستدامة للأمم المتحدة لعام 2030، خصوصاً هدف القضاء على الجوع في العالم.

وقال رئيس مجلس إدارة المجموعة علي محمد البادي الظاهري: «لطالما تعلمنا روح الابتكار من قيادتنا، وتقديم كل ما يسهم في منظومة مستدامة للتغيير وتحسين جودة حياة البشر وصون الكرامة الإنسانية، وتخفيف وطأة المعاناة في المجتمعات الأكثر احتياجاً حول العالم».

وأضاف أن الحملة تواصل نهج عطاء دولة الإمارات والمساهمة بدور فاعل في مواجهة أزمة الجوع العالمية، كما تعكس رسوخ ثقافة البذل والكرم في مجتمع الإمارات الداعم لكل مبادرة تهدف إلى إغاثة الملهوفين والمحتاجين حول العالم.