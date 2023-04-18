«الإمارات العالمية للألمنيوم» تدعم «المليار وجبة» بـ 3 ملايين درهم

أعلنت شركة الإمارات العالمية للألمنيوم عن مساهمتها بمبلغ ثلاثة ملايين درهم دعماً لحملة «وقف المليار وجبة» لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام، والقضاء على الجوع في إطار مؤسسي.

وتشهد حملة «وقف المليار وجبة»، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة «مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية»، تفاعلاً واسعاً للمشاركة في العطاء والبذل الذي يعبر عن القيم الإنسانية المتجذرة في المجتمع الإماراتي، ويعكس تضامنه وتكافله مع الشرائح الأقل حظاً، لتؤكد لهم أن يد الخير تصل إليهم.

وقال الرئيس التنفيذي للشركة، عبدالناصر بن كلبان، إن «الحملة تؤكد حرص قيادتنا على مساعدة الآخرين، وتقديم العون والإغاثة للشرائح الأكثر احتياجاً في مختلف البلدان، ما يعكس تعاون المجتمع والرسالة النبيلة التي قامت عليها دولة الإمارات». وأضاف أن «الانضمام إلى الحملة يعكس التزامنا بدعم المبادرات الخيرية والإنسانية، وحرصنا على الوفاء بمسؤوليتنا المجتمعية».

وأكد أن دعم الحملة الوطنية هو وسيلة أخرى يمكننا من خلالها المساهمة في تحقيق تقدم إيجابي في جميع أنحاء العالم.