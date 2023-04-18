طرق دبي تنظم منتدى «اليوم العالمي للبيانات المفتوحة»

أقامت هيئة الطرق والمواصلات بدبي منتدى خاصاً ضمن مبادرات مختبر الثورة الصناعية الرابعة للنقل.

وأقيم المنتدى على مدى يومين، نظم الأول بالتعاون اللجنة النسائية ومجتمع الذكاء الاصطناعي بالهيئة، ونظمت جلسة بعنوان «المرأة في مجال البيانات والذكاء الاصطناعي».

وفي اليوم الثاني أقيمت الفعالية بمشاركة أكثر من 300 من المديرين التنفيذيين والشركاء في هيئة الطرق والمواصلات، وخبراء البيانات، ومشاركة ثماني جهات من شركات التقنية الدولية المتخصصة والدوائر والمؤسسات المحلية، بهدف دعم المبادرة والمشاركة في الحدث، ضمن شراكة البيانات ونماذج الأعمال الجديدة للشراكات في الهيئة.