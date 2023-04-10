«الخليج للاستثمار الإسلامي» تدعم «وقف المليار وجبة» بـ 10 ملايين درهم

أعلنت شركة «الخليج للاستثمار الإسلامي» مشاركتها بمبلغ 10 ملايين درهم لدعم حملة «وقف المليار وجبة» التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، لتدشين أكبر صندوق وقفي لإطعام الطعام في رمضان بشكل مستدام.

وتعهدت الشركة بتقديم 10 ملايين درهم خلال خمس سنوات للمساهمة في تفعيل برامج مستدامة لمكافحة الجوع والقضاء عليه في إطار مؤسسي، وتوفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم.

وقال المؤسسان والرئيسان التنفيذيان لشركة الخليج للاستثمار الإسلامي، محمد الحسن وبانكاج جوبتا: «تمثل حملة (وقف المليار وجبة)، نقلة نوعية في المبادرات الخيرية والإنسانية لدولة الإمارات، كونها تهدف إلى توفير شبكة أمان غذائي للفئات الأقل حظاً في العالم، ومكافحة الجوع من خلال صندوق وقفي لإطعام الطعام بشكل مستدام، وفق عمل مؤسسي متكامل، بما يضمن تحقيق المستهدفات باعتماد خطط مدروسة، وتقديم الدعم على نطاق واسع لعشرات الملايين من الفقراء والمحرومين ممن يعانون انعدام الأمن الغذائي».

وأضافا: «انضمامنا في شهر رمضان الكريم إلى قائمة المساهمين في الحملة يعبر عن التزام الشركة بمساندة مبادرات الخير التي تطلقها قيادة دولة الإمارات لتنفيذ برامج مستدامة تترك بصمة إيجابية في حاضر المجتمعات الإنسانية ومستقبلها، ما يرسخ ريادة دولة الإمارات وسمعتها العالمية في العمل الإنساني». وتجسد الحملة، التي تنضوي تحت مظلة مؤسسة مبادرات محمد بن راشد آل مكتوم العالمية، وتتزامن مع شهر رمضان الكريم، التزام دولة الإمارات الثابت بدورها الإنساني ومدها يد العون لمساعدة مختلف المجتمعات التي تعاني ظروفاً صعبة.