«أبوظبي للتقاعد» يدعو المؤمّن عليهم لمراجعة استحقاقاتهم التأمينية

أكد صندوق أبوظبي للتقاعد ضرورة وعي ومعرفة المؤمّن عليهم بحقوقهم وواجباتهم الواردة بقانون التقاعد لحفظ حقوقهم وحقوق أسرهم، لافتاً إلى ضرورة تأكّد المؤمّن عليهم من استحقاقاتهم التأمينية، واستشارة فريق عمل الصندوق قبل اتخاذ أي قرارات وظيفية ترتبط بمستقبلهم، لاسيما التي تتعلق باستحقاق التقاعد أو مكافأة نهاية الخدمة.

وقال مدير الإدارة القانونية والتشريعات بالصندوق، إبراهيم الكلباني، خلال الحلقة الثالثة من حلقات «المجلس» التوعوية، «إن التسجيل في نظام التقاعد بإمارة أبوظبي إلزامي للمواطنين العاملين في القطاعين الحكومي والخاص».