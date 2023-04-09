الطقس غائم.. وفرصة لسقوط أمطار

توقع المركز الوطني للأرصاد أن يكون الطقس اليوم غائماً جزئياً إلى غائم أحياناً، خصوصاً شرقاً، مع احتمال سقوط أمطار نهاراً، ورطباً ليلاً وصباح غد على بعض المناطق الساحلية مع احتمال تشكل الضباب أو الضباب الخفيف، وتكون الرياح خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحياناً.

وقال إن الرياح ستكون شمالية غربية إلى شمالية شرقية/ 10 إلى 25 تصل 40 كم/س، ويكون الموج في الخليج العربي خفيفاً، ويحدث المد الأول عند الساعه 15:22 والمد الثاني عند الساعة 02:56 والجزر الأول عند الساعة 09:03 والجزر الثاني عند الساعة 20:37.