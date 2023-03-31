توزيع 2.7 مليون وجبة إفطار خلال الأسبوع الأول من رمضان في دبي

أعلن قطاع العمل الخيري بدائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي عن إحصائيات توزيع وجبات الإفطار في إمارة دبي، حيث بلغ عدد الوجبات التي تم الإشراف على توزيعها خلال الأسبوع الأول من رمضان مليونين و700 ألف وجبة في 925 موقع إفطار في إمارة دبي منها 880 موقع سفر وخيام إفطار، و45 خيمة إفطار.

وأكد المدير التنفيذي لقطاع العمل الخيري بالدائرة أحمد درويش المهيري، أن دور دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي يقتصر على الترخيص والتصريح والإشراف على توزيع هذه الوجبات وليس التوزيع، لافتاً بأنه تم تنفيذ عدد 300 زيارة تفتيشية على مواقع التوزيع بنهاية الأسبوع الأول.