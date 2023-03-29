«المرور» تحذر من وقوف المركبات العشوائي قرب المساجد

حذرت إدارات مرور في الدولة، من مخالفة وقوف مركبات المصلين العشوائي أمام المساجد، خصوصاً خلال صلاة التراويح في شهر رمضان، وهي ظاهرة متجددة سنوياً، موضحة أن قانون السير والمرور الاتحادي ينص على معاقبة الوقوف خلف المركبات ما يعوق حركتها بغرامة 500 درهم.

ودعت شرطة أبوظبي السائقين إلى تعزيز الإيجابية خلال شهر رمضان الكريم، وعدم التسبب في عرقلة حركة المرور بالوقوف العشوائي للمركبات على الطرق وأمام المساجد أثناء صلاة التراويح.

وناشدت السائقين عدم الوقوف العشوائي لمركباتهم بالقرب من المساجد خلال أداء صلاة التراويح والصلوات الأخرى، حيث يتسبب في الازدحام وعرقلة حركة السير والمرور.

ولفتت إلى أنها تنفذ خطة شاملة لتوفير السلامة المرورية خلال شهر رمضان الكريم، بتكثيف الرقابة على الطرق، وتشديد الضبط المروري للمخالفين عن طريق الأنظمة الذكية.

وأشارت إلى أن الخطة تستهدف توفير الأجواء الآمنة، وتقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع، ومواجهة الظواهر والسلوكات الأمنية والمرورية غير الإيجابية.

ورصد سكان في الدولة انتشار ظاهرة الازدحام المروري في محيط المساجد، ووقوف مركبات بعض المصلين بصورة عشوائية، سواء فوق الأرصفة أو خلف المركبات، ما يعيق خروجها، ويعيق حركة السير والمرور أمام الآخرين، مشيرين إلى أن هذه الظاهرة تتكرر بشكل سنوي خلال شهر رمضان.

ونبهت إدارات مرورية إلى أن الوقوف العشوائي للمركبات يتسبب في عرقلة الحركة المرورية، وإحداث حالة من الاختناق الذي ينتج عنه شكاوى متكررة من المواطنين والمقيمين، لافتة إلى أن الوقوف العشوائي يعد من الظواهر السلبية المتكررة للسائقين في شهر رمضان.