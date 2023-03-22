"نقل عجمان" تعلن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان

أعلنت هيئة النقل في عجمان عن مواعيد خدماتها خلال شهر رمضان الفضيل، وتتضمن مواعيد مراكز إسعاد المتعاملين ومركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات وحافلات النقل العام والنقل البحري وحافلة تحت الطلب.

ويقدم مركز سبيد لفحص وتسجيل المركبات خدماته على فترتين؛ تبدأ الفترة الصباحية من الأحد إلى الخميس من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 5 عصراً، ويوم الجمعة في الفترة الصباحية من الساعة 8 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً، أما بالنسبة للفترة المسائية من السبت ولغاية الجمعة من 8:30 مساءً إلى الساعة الثانية بعد منتصف الليل، علماً بأن خدمة طباعة رقم الشاسي للمقطورات سيتم تقديمها خلال الفترة الصباحية أيام الاثنين والأربعاء والجمعة، بالإضافة إلى خدمة فحص مقاسات الشاسي.

وتتضمن مواعيد حافلات النقل العام كافة الخطوط الداخلية والخارجية في إمارة عجمان، حيث تبدأ الخطوط الداخلية رحلاتها الساعة 6:50 صباحاً، وستكون أولى رحلات خط الجرف في السابعة والربع صباحاً، وخط الصناعية في السابعة صباحاً والصناعية المغذي 7:30 صباحا وخط محطة المصلى إلى المحطة الرئيسة 8:45صباحاً وخطي مشيرف وخط شارع الشيخ عمار اول رحلة لهما في الساعة 8صباحاً وخط الحميدية في 6:50صباحاً والحميدية ال مغذي7:45صباحاً.

اما بالنسبة للخطوط الخارجية فستبدأ أولى رحلاتها 03:15 صباحاً لخط مطار دبي الدولي، أما بالنسبة لخط الشارقة فستبدأ رحلاته في الساعة السابعة صباحاً وخط ام القيوين 7:50صباحاً، وخط أبوظبي (سنتربوينت) الساعة 5:45 صباحاً.

كما تم تحديد مواعيد رحلات النقل البحري (عبرة) خلال شهر رمضان، حيث تنقسم فترة عمل النقل البحري إلى فترتين؛ الأولى من الساعة 4 مساءً إلى الساعة 6 مساءً والفترة الثانية من 7مساءً إلى منتصف الليل.

وتبدأ رحلات خدمة حافلة تحت الطلب في السابعة صباحاً إلى منتصف الليل، كما يمكن للجمهور طلب مركبات الأجرة عن طريق تطبيق route او عن طريق الاتصال على الرقم 600599997، كما يمكن الآن طلب مركبات الأجرة عن طريق الواتساب على الرقم 971600599997+ بالإضافة إلى إمكانية تقديم شكاوى والملاحظات.