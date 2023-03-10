«الفلك الدولي»: الخميس 23 مارس أول أيام شهر رمضان المبارك

أفاد مركز الفلك الدولي بأن بعض الدول بدأت شهر شعبان يوم 21 فبراير، وهذه الدول ستتحرى هلال شهر رمضان المبارك في 21 مارس.

وبدأت العديد من الدول الأخرى شهر شعبان يوم 22 فبراير، منها إندونيسيا وماليزيا وبروناي والهند وبنغلادش وباكستان وإيران وعُمان والأردن والجزائر والمغرب وموريتانيا.

وستتحرى هذه الدول هلال رمضان يوم 22 مارس، الموافق 29 شعبان فيها.

وقال مدير المركز، المهندس محمد شوكت عودة، إن «الدول التي ستتحرى الهلال يوم الثلاثاء 21 مارس ستكمل عدة شهر شعبان 30 يوماً، ليكون الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها، لأن رؤية الهلال في ذلك اليوم مستحيلة بسبب غروب القمر قبل الشمس ولحدوث الاقتران بعد غروب الشمس».

وأضاف عودة: «أما بالنسبة للدول التي ستتحرى الهلال يوم 22 مارس، فإن رؤيته في ذلك اليوم ستكون ممكنة باستخدام التلسكوب من شرق العالم، في حين أنها ممكنة بالعين المجردة بصعوبة من وسط آسيا وشرق أوروبا وجنوب القارة الإفريقية، وهي ممكنة بالعين المجردة بسهولة نسبياً من غرب آسيا، ومعظم إفريقيا، وغرب أوروبا والأميركتين».

وتوقع أن تعلن غالبية هذه الدول رؤية الهلال يومئذ، ليكون يوم الخميس 23 مارس غرة شهر رمضان فيها أيضاً.

وقال: «لا يستبعد أن تعلن كل من الهند وبنغلادش وباكستان عدم ثبوت رؤية الهلال يوم الأربعاء ليكون يوم الجمعة 24 مارس غرة شهر رمضان فيها».