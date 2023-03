بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

يقدم موقع الإمارات اليوم بثا مباشرا لوصول أطول مهمة فضائية في تاريخ العرب إلى محطة الفضاء الدولية، عبر منصاتنا بمواقع التواصل الإجتماعي "تويتر"، "فيس بوك"، و"انستغرام"، ابتداءً من الساعة 8:00 صباحاً بتوقيت الإمارات، فيما يستمر نحو ساعة و45 دقيقة حتى لحظة الالتحام بالمحطة المقرر في تمام التاسعة و43 دقيقة صباحاً بتوقيت الإمارات.

آخر مستجدات الرحلة:

- الموافقة على بدء محركات الدفع بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية.

- بدء محركات الدفع بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية.

- بدء محركات الدفع على متن مركبة دراجون بعمليات الاشتعال بهدف الاقتراب من محطة الفضاء الدولية. وتحمل مركبة دراجون رائد الفضاء سلطان النيادي، وزملاءه بطاقم Crew-6.

- إعطاء الموافقة على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية.

- مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

- وصول مركبة دراجون إلى الإحداثية 0 (400 متر إلى الأسفل من محطة الفضاء الدولية).

- النيادي يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

لمتابعة البث الماشر:

