لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية

تابعو معنا لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.

لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/zZ9rY4tnbZ — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023