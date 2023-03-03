لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون بمحطة الفضاء الدولية

المصدر:
  • متابعة ديما منصور - دبي
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تابعو معنا لقطات من إعطاء الموافقة على التحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.

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