النيادي يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

 

بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية

إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية

مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

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