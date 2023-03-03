النيادي يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية
رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
شعور لا يوصف..— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023
رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/08AIOeFvZA
بث مباشر لوصول النيادي إلى محطة الفضاء الدولية
إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية
مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية
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