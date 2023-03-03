النيادي يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية

رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

شعور لا يوصف..



رائد الفضاء سلطان النيادي على متن مركبة دراجون يمر فوق دولة الإمارات بينما تتجه المركبة للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/08AIOeFvZA