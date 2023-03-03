فريق مركز محمد بن راشد للفضاء يتابع التحضيرات لالتحام مركبة دراجون

المصدر:
  • متابعة موقع الإمارات اليوم
التاريخ:

يتابع فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من مركز التحكم بالمهمات الفضائية التحضيرات لالتحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.

 

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