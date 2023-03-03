فريق مركز محمد بن راشد للفضاء يتابع التحضيرات لالتحام مركبة دراجون

يتابع فريق مركز محمد بن راشد للفضاء من مركز التحكم بالمهمات الفضائية التحضيرات لالتحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.

فريق مركز محمد بن راشد للفضاء يتابع من مركز التحكم بالمهمات الفضائية التحضيرات لالتحام مركبة دراجون، التي تحمل على متنها رائد الفضاء سلطان النيادي، بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/A9eP5ozkYA — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023