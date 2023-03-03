مشاهد عن قرب لمركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6.. فيديو
نشر مركز محمد بن راشد للفضاء في حسابه الرسمي على "تويتر"، مشاهد عن قرب لمركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 بينما تتجه للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.
مشاهد عن قرب لمركبة دراجون التي تحمل طاقم Crew-6 بينما تتجه للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/VznKUqBaw1— MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023
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