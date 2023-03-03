نشر مركز محمد بن راشد للفضاء، في حسابه الرسمي على تويتر، مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.

مشاهد لطاقم Crew-6 من داخل مركبة دراجون بينما تستعد للالتحام بمحطة الفضاء الدولية.#طموح_زايد #أطول_مهمة_فضائية_في_تاريخ_العرب pic.twitter.com/5wSs58wSZX — MBR Space Centre (@MBRSpaceCentre) March 3, 2023

وكان المركز أعلن، منذ قليل، عن حصول مركبة دراجون، التي تحمل على متنها طاقم مهمة Crew-6، على الموافقة لدخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية.

إعطاء الموافقة لمركبة دراجون على دخول المجال المخصص لمحطة الفضاء الدولية

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