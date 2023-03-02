تعرف إلى شعار طاقم crew-6 ومعاني أبرز العناصر الواردة بتصميمه

كشف البث المباشر لوكالة ناسا حول مهمة سلطان النيادي وطاقم مهمة crew-6، إلى محطة الفضاء الدولية، تفاصيل الشعار الخاص بالمهمة.

وأوضح أنه بالنظر إلى الشعار، فإن هناك ثلاث علامات مميزة به لكل فرد من أفراد الطاقم، مشيرا إلى أنه بإمعان النظر سنجد التنين الخشبي مع رأس التنين على القمة وذلك لأن كل فرد من هذا الطاقم لديه رؤية غير محدودة.

وأشار إلى أنه بالنظر لأعلى سوف ترى المركبة الفضائية تسبح في الفضاء، وأخيراً الشعار الذي يحمل رقم 3، وهو يمثل العناصر التالية الأرض القمر والمريخ، وهذا هو المبدا العلمي لوكالة الفضاء ناسا.