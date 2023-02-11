«الشارقة الخيرية» تطلق «جسور الخير»

بدأت جمعية الشارقة الخيرية التعبئة لحملة «جسور الخير»، في ساحة النخيل بالشارقة، لدعم ضحايا الزلزال المدمر الذي ضرب كلاً من سورية وتركيا.

وأعلن مركز الشارقة للتطوع عن استقبال طلبات المتطوعين الراغبين في المشاركة في الحملة عبر موقعه الإلكتروني، للإسهام في تحقيق أهداف الحملة بتوفير حزم الإغاثة العاجلة للنساء والأطفال المتضررين من الكارثة، وتوفير متطلبات الغذاء والدواء والخيم للمتضررين.

ودعت أفراد المجتمع إلى دعم المبادرة لتحقيق مشاركة فاعلة من أفراد المجتمع وفرق التطوع، لتجهيز حزم المساعدات لإغاثة متضرري الزلزال في البلدين، في إطار تضامن دولة الإمارات وشعبها مع الشعبين السوري والتركي في مختلف الظروف والأزمات.