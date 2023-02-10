شرطة دبي تحدد 10 اشتراطات أساسية لضمان تخييم ورحلات برية آمنة

حددت شرطة دبي 10 اشتراطات اساسية يجب الالتزام بها عند الخروج في رحلات برية للجبال والوديان أو المناطق الصحراوية بشكل عام، أبرزها التأكد من الأحوال الجوية قبل الخروج، والامتثال للأوامر الصادرة من الجهات المختصة اثناء هطول الأمطار الموسمية، والتأكد من صلاحية إطارات المركبات، وعدم الاستعراض فوق التلال والكثبان الرملية، وعدم الخروج فرادى إلى الأماكن مترامية الأطراف.

وقال مدير الإدارة العامة للنقل والإنقاذ بالوكالة في شرطة دبي إن شرطة دبي مستمرة في فعاليات حملة "شتاء آمن" لضمان الالتزام باشتراطات السلامة عند الخروج إلى الأماكن الصحراوية، لافتاً إلى أن الحملة تواكب إعلان صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي إطلاق حملة "أجمل شتاء في العالم" للعام الثالث، تحت شعار "موروثتنا"

وأكد مدير إدارة البحث والإنقاذ بالوكالة العقيد يحيى حسن محمد ، الاستعداد الكامل بالتعاون مع الشركاء الداخليين والخارجيين، للتعامل مع جميع الحالات الطارئة لافتاً إلى أهمية الالتزام باشتراطات أساسية لضمان رحلة آمنة، تشمل، التأكد من أحوال الطقس من المصادر الرسمية قبل القيام بأي رحلات، والامتثال للأوامر الصادرة من الجهات المختصة أثناء هطول الأمطار الموسمية، وتجنب الخروج أثناءها، والبعد عن التجمعات المائية، والتأكد من صلاحية إطارات المركبات، والقيادة بسرعة منخفضة، والحذر من مفاجآت الطريق.

وأضاف أن الاشتراطات تشمل كذلك عدم الاستعراض فوق التلال والكثبان الرملية، والتأكد من توحيد ضغط هواء إطارات المركبة بشكل متساو عند دخول المناطق الصحراوية، وعدم المشي في المناطق الوعرة، وتجنب الدخول أو قطع الطريق أثناء مرور السيول ومجاري الأودية وعدم البقاء فيها، وعدم الخروج فرادى إلى الأماكن البعيدة، سواء لتسلق الجبال أو التخييم في البر، وإبلاغ أفراد من العائلة أو الأصدقاء بوجهتهم ومسارات رحلتهم، و التأكد من حمل ما يكفي من الطعام ومياه الشرب خلال الرحلة، والمعدات اللازمة مثل الكشافات والبطاريات وشواحن الهواتف الذكية المتنقلة، وعدم الخروج عن المسارات المحددة في رياضة تسلق الجبال، واصطحاب المعدات المطلوبة، وعدم المخاطرة إذا لم يكن الشخص مدرباً على التسلق.

من جهته قال مدير إدارة التوعية الأمنية بطي الفلاسي إن حملة شتاء آمن تستهدف جميع فئات المجتمع للحفاظ على السلامة العامة خلال فصل الشتاء، في ظل اتجاه الكثيرين للتخييم البري ما يستلزم توعيتهم بالضوابط وإجراءات السلامة حفاظا على أمنهم، داعياً أفراد المجتمع للالتزام بالتعليمات الواردة، وإجراءات السلامة المتبعة، والتواصل على رقم الطوارئ (999)، أو طلب النجدة (SOS) في التطبيق الذكي لشرطة دبي، حال التعرض لأي أزمة.