خدمات "الموارد البشرية" على "واتس اب" لدعم العمالة وأصحاب العمل

أطلقت وزارة الموارد البشرية والتوطين، باقة من الخدمات لدعم متعامليها من العمالة وأصحاب العمل والعمالة المساعدة، عبر حسابها عبر تطبيق "واتس آب" على الرقم 600590000 على مدار الساعة، باللغتين العربية والانجليزية.



وتوفر الوزارة هذه الخاصية خدمات "الاستعلام عن حالة الطلب، معلومات لأصحاب العمل والعمال والعمالة المساعدة، الاطلاع على أحدث القوانين والقرارات المنظمة لسوق العمل، تسجيل ملاحظة او اقتراح بشكل ذاتي، إمكانية تسجيل طلب دعم فني بشكل ذاتي، الحصول على نسخة من كشف حساب المنشأة".