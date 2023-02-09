انخفاض درجات الحرارة.. ورياح مثيرة للغبار والأتربة غداً

أفاد المركز الوطني للأرصاد بأن الدولة تتعرّض لامتداد مرتفع جوي سطحي من الغرب، ومنخفض جوي سطحي من الشرق، يصاحبهما امتداد مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، لافتاً إلى أن طقس غد مغبر وغائم جزئياً أحياناً، يصبح رطباً ليلاً حتى صباح السبت على بعض المناطق الداخلية، مع احتمال تشكّل الضباب أو الضباب الخفيف، فيما تصبح الرياح شمالية معتدلة إلى نشطة السرعة، وقوية أحياناً، لتكون مثيرة للغبار والأتربة نهاراً على المناطق المكشوفة، على أن تقل سرعتها تدريجياً ليلاً حتى صباح السبت، وتراوح سرعتها من 20 إلى 30 كم/س.

وأشار المركز إلى أن طقس السبت سيكون صحواً إلى غائم جزئياً أحياناً، مع حدوث ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة.