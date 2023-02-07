4 سلوكيات خطرة تسبب حوادث مرورية

أفاد مدير إدارة المرور والدوريات في شرطة عجمان، المقدم سيف عبدالله الفلاسي، بأن هناك أربعة سلوكيات خطرة تؤدي إلى وقوع الحوادث المرورية تتمثل في: السرعة الزائدة، وعدم ترك مسافة أمان كافية، والتجاوز بصورة خطرة، وعدم الالتزام بخط السير الإلزامي، مؤكداً أن القرار الوزاري رقم 178 لسنة 2017، بشأن قواعد وإجراءات الضبط المروري حدد عقوبات تلك المخالفات لما تمثله من خطورة على حياة السائقين والركاب.

وتفصيلاً، قال الفلاسي لـ«الإمارات اليوم» إنه تم رصد وقوع كثير من الحوادث بسبب مخالفات يرتكبها بعض مستخدمي الطريق، أبرزها عدم ترك مسافة الأمان الكافية، والتي تؤدي إلى وقوع حوادث في حال قام الشخص الأمامي بالوقوف المفاجئ لأي سبب ما، الأمر الذي يؤدي إلى اصطدام سائق المركبة الخلفية به والذي لم يراعِ مسافة الأمان.

وأضاف أن شرطة عجمان وظّفت أجهزة تعمل بتقنية الذكاء الاصطناعي لرصد مخالفة عدم ترك مسافة كافية، مشيراً إلى أن جدول المخالفات المرورية حدد عقوبة عدم ترك مسافة أمان كافية خلف المركبات الأمامية بـ400 درهم و4 نقاط سوداء.

وذكر أن من بين المخالفات الخطرة أيضاً التجاوز بصورة خطرة لما قد يسببه من استعمال سرعة أكبر من سرعة الطريق وعدم مراعاة المركبات التي تسير في مسارات جانبية، ما قد يؤدي إلى حوادث الاصطدام، لافتاً إلى أن جدول المخالفات المرورية حدد عقوبات عدة لتلك المخالفة منها، التجاوز بصورة خاطئة وعقوبتها غرامة 600 درهم و6 نقاط مرورية، والتجاوز من كتف الطريق وعقوبتها 1000 درهم و6 نقاط، والتجاوز في مكان ممنوع فيه التجاوز وعقوبتها غرامة 600 درهم، والانتقال إلى الطريق بصورة خطرة وعقوبتها 600 درهم و6 نقاط مرورية.

وأوضح الفلاسي أن السرعة الزائدة من أكبر مسببات الحوادث على الطرق وعقوبتها ضمن الأعلى في المخالفات المرورية، منها: تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 80 كم/الساعة بغرامة 3000 درهم وحجز المركبة 60 يوماً و23 نقطة سوداء، وتجاوز الحد الأقصى للسرعة بما يزيد على 60 بغرامة 2000 درهم وحجز المركبة 30 يوماً و12 نقطة سوداء، وكذلك تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 60 بغرامة 1500 درهم وحجز المركبة 15 يوماً و6 نقاط سوداء، فيما أقر عقوبة تجاوز الحد الأقصى للسرعة بما لا يزيد على 50 بغرامة ألف درهم، و40 بغرامة 700 درهم، و30 بغرامة 600 درهم، و20 بغرامة 300 درهم.

وأكد الفلاسي أن ربط حزام الأمان يمثل أهمية كبرى للسائق والشخص المجاور له، حيث تم رصد حوادث بليغة ولم يحدث فيها أي إصابات نتيجة ربط حزام الأمان، والعكس صحيح، فهناك حوادث بسيطة وقعت لكن أطرافها تضرروا بإصابات بليغة نتيجة عدم ربطه.

ولفت إلى أنه يتم رصد مخالفات حزام الأمان بالدوريات وأجهزة الرصد المختلفة، مشيراً إلى أن مخالفة عدم ربطه في المادة 51 من جدول المخالفات المرورية غرامة 400 درهم و4 نقاط مرورية، وبالنسبة لأي من الركاب 400 درهم.

وحذر الفلاسي من السلوك غير المنضبط على الطريق، وعدم إعطاء الأولوية أو إفساح الطريق لمن له الأولوية سواءً القادم من الخلف أو من الجهة اليسرى، حيث نصت عقوبة ذلك على غرامة 400 درهم، حتى لا يتم تعطيل حركة الطريق.