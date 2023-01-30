شرطة الشارقة تتلقى 30 ألف مكالمة خلال المنخفض الجوي

تلقت غرفة العمليات المركزية بالقيادة العامة لشرطة الشارقة، خلال الخمسة أيام الماضية، 29 ألفاً و955 مكالمة، عبر مركزي الاتصال 999 و901، فيما تعاملت إدارة المرور والدوريات مع 15 حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي.

وأفاد مدير إدارة العمليات، العقيد الدكتور جاسم بن هدة السويدي، بأن مركز الاتصال 999، تجاوب سريعاً مع 27 ألفاً 147 مكالمة، فيما تعامل مركز الاتصال 901 مع 2808 مكالمات، شملت استفسارات الجمهور والمتعاملين، وتلقي الشكاوى والاقتراحات.

وأوضح أن غرفة العمليات رفعت حالة الاستعداد قبيل المنخفض الجوي للتعامل مع كل البلاغات والاتصالات الواردة لها بالاستجابة الفورية والكفاءة العالية، والرد على كل الاستفسارات بدقة، وتقديم كل أوجه المساعدة للمتعاملين معها، وبلغات عدة، شملت العربية والإنجليزية والأوردية.

ومن جانبه، قال مدير إدارة المرور والدوريات، المقدم محمد علاي النقبي، إن دوريات الأنجاد تعاملت مع 15 حادثاً خلال فترة المنخفض الجوي، راوحت الإصابات بين المتوسطة والبسيطة.

وأشار إلى أنه خلال المنخفض الجوي تمت إعادة نشر الدوريات بمختلف القطاعات والميادين، بما يتوافق والخطط المرورية، لضمان سلامة مستخدمي الطريق، وبث الرسائل التوعوية والإرشادية عبر مختلف وسائل الإعلام المرئية والمقروءة والمسموعة، ومنصات التواصل الاجتماعي، لتعزيز الوعي العام للوقاية من الحوادث.